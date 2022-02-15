В Госдуму внесен проект по мерам господдержки для семей с детьми и ипотекой

Сроки действия закона предлагается сократить на год – до 1 декабря 2021 года. Фото: Pixabay

Сроки действия закона предлагается сократить на год – до 1 декабря 2021 года. Фото: Pixabay

В Госдуму внесен законопроект о дополнительных мерах господдержки для семей с детьми и ипотекой.

Сейчас право на меры господдержки по ипотечным займам для семей с детьми предоставляется россиянам — матери или отцу, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Сроки действия закона предлагается сократить на год – до 1 декабря 2021 года.

Меры господдержки в соответствии реализуются в отношении только одного ипотечного кредита путем полного или частичного погашения обязательств в размере его задолженности.

Максимальная сумма таких мер может достигать 1 млн 800 тыс. рублей. Деньги выделяются на погашение основного долга. Если задолженность меньше указанной суммы, то остальные средства направляются на погашение процентов.

При этом, согласно проекту, полное или частичное погашение ипотеки осуществляется, если кредитный договор был заключен до 1 января 2027 года.

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