Заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала почти в три раза

Последний раз показатель заболеваемости падал до столь низких значений в конце января. Фото: pexels

Последний раз показатель заболеваемости падал до столь низких значений в конце января. Фото: pexels

Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге за пару дней сократилась почти в три раза после недели рекордов.

По данным оперштаба, за последние сутки в Северной столице выявили всего 7 091 случай заражения. При этом еще 11 числа в городе зафиксировали рекордные для февраля 22 070 случаев.

Последний раз показатель заболеваемости падал до столь низких значений 21 января — сообщалось о 5 922 новых случаях ковида, после чего число зараженных начало интенсивно расти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге с 21 февраля смягчают коронавирусные ограничения. В городском правительстве сегодня сообщили, что со следующей недели ресторанам и кафе, концертным залам, кинотеатрам и каткам можно работать до 2 часов ночи.