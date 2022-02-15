Заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала почти в три раза

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала почти в три раза
Последний раз показатель заболеваемости падал до столь низких значений в конце января. Фото: pexels

Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге за пару дней сократилась почти в три раза после недели рекордов.

По данным оперштаба, за последние сутки в Северной столице выявили всего 7 091 случай заражения. При этом еще 11 числа в городе зафиксировали рекордные для февраля 22 070 случаев.

Последний раз показатель заболеваемости падал до столь низких значений 21 января — сообщалось о 5 922 новых случаях ковида, после чего число зараженных начало интенсивно расти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге с 21 февраля смягчают коронавирусные ограничения. В городском правительстве сегодня сообщили, что со следующей недели ресторанам и кафе, концертным залам, кинотеатрам и каткам можно работать до 2 часов ночи.

заболеваемость коронавирусом новости СПб новые случаи коронавируса оперштаб статистика по коронавирусу суточная заболеваемость


 

Новости партнеров
Разъяренная Агурбаш высказалась о бессовестном поступке Леры Кудрявцевой: «Как можно так нагло поступать с людьми?»
Разъяренная Агурбаш высказалась о бессовестном поступке Леры Кудрявцевой: «Как можно так нагло поступать с людьми?»
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла актриса Евгения Брик
Причиной переноса награждения российских фигуристов на Играх в Пекине стал допинг-тест Валиевой
Причиной переноса награждения российских фигуристов на Играх в Пекине стал допинг-тест Валиевой
Дима Билан рассказал о последствиях COVID-19
Дима Билан рассказал о последствиях COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала почти в три раза
В Ленобласти еще 2376 человек заразились коронавирусом
В России пенсионерам от 70 лет выплатят по 13 тыс. рублей
«Благодарю бога, что унесла ноги»: Волочкова о причинах ...
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 73 человека
В Петербурге зафиксирован 7 091 новый случай коронавируса
Стало известно, кому выплатят в феврале по 19 тыс. рублей
За развращение девочки у лицея в Петербурге задержали инженера