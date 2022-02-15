В России начали тестировать цифровой рубль

Цифровой рубль станет третьим официальным средством платежа в РФ — наравне с наличными и безналичными деньгами. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Цифровой рубль станет третьим официальным средством платежа в РФ — наравне с наличными и безналичными деньгами. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Центробанк и 12 российских банков начали тестирование платформы цифрового рубля.

Как сообщается на сайте ЦБ, к платформе цифрового рубля подключились уже три банка из пилотной группы. Два из них успешно провели операции по переводу цифровой валюты между клиентами с использованием мобильных приложений банков.

Банковские клиенты через приложение открыли кошельки цифрового рубля, а затем обменяли безналичные деньги со своих счетов на цифровые, после чего перевели цифровые рубли между собой.

Банк России по итогам тестирования намерен составить дорожную карту по внедрению цифрового рубля. Полноценный запуск ожидается до 2030 года.

Цифровой рубль станет третьим официальным средством платежа в РФ — наравне с наличными и безналичными деньгами. Он будет выпускаться в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках. С его помощью можно будет оплачивать покупки и совершать онлайн-переводы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что правительство РФ утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют.