На открытии Олимпиады Дмитрий Песков не смог присутствовать из-за коронавируса

На открытии Олимпиады Дмитрий Песков не смог присутствовать из-за коронавируса
На открытии Олимпиады Дмитрий Песков не смог присутствовать из-за коронавируса. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не смог присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине, потому что заболел коронавирусом.

Уточняется, что Песков переболел омикрон-штаммом. Он восемь дней работал в удаленном формате. Об этом сообщает Baza.

Представитель Кремля самолично подтвердил изданию информацию о своем заражении «омикроном» и об удаленном режиме работы. При этом болезнь Песков перенес в легкой форме.

Это уже второй случай заражения Пескова коронавирусом. Первый раз случился в мае 2020 года, тогда из-за заражения он попал в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин иногда шутит по поводу публикаций о дате «вторжения» России на Украину. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин с юмором относится к таким публикациям, и сам Песков назвал сообщения о вторжения на Украину маниакальным информационным безумием.

Дмитрий Песков коронавирус олимпиада омикрон -штамм Россия


 

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