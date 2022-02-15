С моста Александра Невского в Петербурге упал и разбился насмерть человек

С моста Александра Невского в Петербурге упал и разбился насмерть человек
С моста Александра Невского в Петербурге упал и разбился насмерть человек. Фото: Telegram-канал "Мегаполис"

В Санкт-Петербурге случился трагический случай во вторник, 15 февраля. С моста Александра Невского упал человек, спасти его не удалось.

После падения с моста Александра Невского человек разбился насмерть. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что на месте происшествия работают врачи скорой помощи, полиция и пожарные. Личность погибшего пока не установлена.

Видео с места происшествия еще раньше было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, что сотрудники скорой помощи и полиции смотрят вниз с моста. По словам очевидцев, на асфальте рядом с местом происшествия лежали куртка и портфель.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Полиция возбудила уголовное дело после ножевого нападения на двух мужчин в квартире в центре Северной столицы. После нападения незнакомца был госпитализирован 35-летний хозяин квартиры и его 41-летний знакомый.

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