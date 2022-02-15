Врачи не смогли спасти пенсионера с разбитой в Парголово головой

Врачи не смогли спасти пенсионера с разбитой в Парголово головой
Врачи не смогли спасти пенсионера с разбитой в Парголово головой. Фото: pixabay

Житель Парголово неудачно поскользнулся на заледеневшем крыльце собственного дома. В результате все закончилось летальным исходом более чем через месяц, даже несмотря на попытки врачей спасти мужчину.

Предварительно, стало известно, что 70-летний мужчина, который проживал в Парголово на улице Шишкина, поскользнулся на крыльце своего дома и сильно травмировался. Его забрали в больницу, но спасти не смогли. Об этом сообщают «Невские новости».

Все произошло еще 29 января. Пенсионер был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой головы, ушибом мозга и кровоизлиянием.

Врачи долго боролись за его жизнь, но в результате смерть мужчины зафиксировали 12 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с моста Александра Невского днем 15 февраля упал человек, спасти его не удалось. На месте происшествия работают врачи скорой помощи, полиция и пожарные.

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