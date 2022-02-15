Прощание с актрисой Евгенией Брик, ушедшей из жизни на 41-ом году, состоится в Лос-Анджелесе

Прощание с актрисой Евгенией Брик, ушедшей из жизни на 41-ом году, состоится в Лос-Анджелесе
Прощание с актрисой Евгенией Брик, ушедшей из жизни на 41-ом году, состоится в Лос-Анджелесе. Фото: кадр из фильма "Географ глобус пропил"

Прощание с актрисой Евгенией Брик, которая последние годы провела на лечении в Лос-Анджелесе, было решено провести там же. Актриса скончалась на 41 году жизни от тяжелой болезни.

В Лос-Анджелесе с актрисой простятся в узком кругу, после будет произведена кремация. Похороны Брик планирует провести уже позже в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в окружении актрисы.

По поводу организации прощания с актрисой в Москве пока ничего не известно. Супруг Евгении Брик, режиссер Валерий Тодоровский на настоящий момент остается в штатах.

О том, что из жизни ушла актриса Евгения Брик стало известно 10 февраля. Она родилась 3 сентября 1981 года и известна по ролям в сериале «Оттепель», кинофильмах «Стиляги», «Географ глобус пропил» и «Одесса».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что новость об уходе Евгении Брик для многих друзей и коллег стала настоящим потрясением. Печальное известие одним из первых прокомментировал артист Дима Билан.

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