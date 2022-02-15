Фанаты ушедшей из жизни Евгении Брик предположили, что над актрисой навис злой рок

Фанаты ушедшей из жизни Евгении Брик предположили, что над актрисой навис злой рок. Фото: кадр из кинофильма "Стиляги"

Фанаты ушедшей из жизни Евгении Брик предположили, что над актрисой навис злой рок. Фото: кадр из кинофильма "Стиляги"

Смерть актрисы Евгении Брик до сих пор остается не до конца понятной, но в тоже время фанаты продолжают строить свои теории и предположения.

Так, ходят слухи, что над семьей актрисы навис злой рок, потому что Брик повторила участь своего отца и деда. Они также скончались довольно рано.

Актриса рассказала, что ее отца свалила тяжелая болезнь, когда ей исполнилось 16 лет. Она отметила, что тогда только-только поступила в школу-студию МХАТ. Интервью об этом представил «Царьград».

«Все было хорошо, но вдруг это случается. Дальше начинается болезнь, из-за которой так сильно может перевернуться жизнь», — отметила Брик в интервью.

Дедушка артистки ушел из жизни от остановки сердца в возрасте 50-ти лет. Фанаты предполагают, что Брик стала жертвой наследственного заболевания.

Почему актриса ушла из жизни до сих пор не ясно, но по мнению некоторых поклонников, это может быть связано с онкологией. Как сообщают родственники Брик, актриса болела раком, но до конца скрывала недуг.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что прощание с актрисой Евгенией Брик пройдет в Лос-Анджелесе. Похороны Брик планирует провести уже позже в Москве.