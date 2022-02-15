Фанаты ушедшей из жизни Евгении Брик предположили, что над актрисой навис злой рок

Фанаты ушедшей из жизни Евгении Брик предположили, что над актрисой навис злой рок
Фанаты ушедшей из жизни Евгении Брик предположили, что над актрисой навис злой рок. Фото: кадр из кинофильма "Стиляги"

Смерть актрисы Евгении Брик до сих пор остается не до конца понятной, но в тоже время фанаты продолжают строить свои теории и предположения.

Так, ходят слухи, что над семьей актрисы навис злой рок, потому что Брик повторила участь своего отца и деда. Они также скончались довольно рано.

Актриса рассказала, что ее отца свалила тяжелая болезнь, когда ей исполнилось 16 лет. Она отметила, что тогда только-только поступила в школу-студию МХАТ. Интервью об этом представил «Царьград».

«Все было хорошо, но вдруг это случается. Дальше начинается болезнь, из-за которой так сильно может перевернуться жизнь», — отметила Брик в интервью.

Дедушка артистки ушел из жизни от остановки сердца в возрасте 50-ти лет. Фанаты предполагают, что Брик стала жертвой наследственного заболевания.

Почему актриса ушла из жизни до сих пор не ясно, но по мнению некоторых поклонников, это может быть связано с онкологией. Как сообщают родственники Брик, актриса болела раком, но до конца скрывала недуг.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что прощание с актрисой Евгенией Брик пройдет в Лос-Анджелесе. Похороны Брик планирует провести уже позже в Москве.

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