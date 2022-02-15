Петербургские врачи наконец-то получат обещанные выплаты за работу с ковидными больными

Власти Санкт-Петербурга подписали постановление, по которому медикам наконец-то выплатят обещанные выплаты за работу с коронавирусными пациентами.

Петербургские врачи ждали этого около двух месяцев. И вот, наконец, документ был полностью подготовлен. Об этом сообщает «Фонтанка».

Об обещанных выплатах власти отчитались 15 февраля. Отмечается, что деньги получат 24 тысяч сотрудников медицинских учреждений. Общая сумма декабрьских выплат составила почти 460 млн рублей.

До этого было известно, что медики ждут выплат уже более двух месяцев. К середине февраля выплат за декабрь так и не последовало. В Смольном задержку денег объяснили бюрократией.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врачи, работающие в красной зоне, уже с декабря 2021 года не получают доплат за работу с коронавирусными пациентами. На проблему посетовали специалисты Покровской больницы, также в комитете по социальной политике информация о задержке была подтверждена.