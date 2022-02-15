Одинокий бычок затерялся на заснеженном островке под Шушарами

Одинокий бычок затерялся на заснеженном островке под Шушарами
Одинокий бычок затерялся на заснеженном островке под Шушарами. Одинокий бычок затерялся на заснеженном островке под Шушарами

На пересечении Петербургского шоссе с Витебским проспектом был замечен одинокий бычок.

Очевидцы отметили, что животное уже второй день бродит по заснеженному островку на пересечении трассы и Витебского проспекта. Вероятно, бычок потерялся и теперь не знает, как вернуться домой. Об этом сообщили свидетели в группе ВКонтакте «Пушкин — Царское Село/Павловск».

Некоторые очевидцы считают, что бычок сбежал с территории одного из хозяйств в частном секторе под Шушарами. И вот теперь он уже третий день бродит в гордом одиночестве под Шушарами.

Один из пользователей обеспокоенно выразил предположение, что бычок замерз и ему срочно нужно вернуться домой. Другие подумали, что, может быть животное ушло из частного дома.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 12 февраля на улицах Санкт-Петербурга обнаружили редкую краснокожую серую куропатку, которая занесена в Красную книгу.

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