Одинокий бычок затерялся на заснеженном островке под Шушарами

На пересечении Петербургского шоссе с Витебским проспектом был замечен одинокий бычок.
Очевидцы отметили, что животное уже второй день бродит по заснеженному островку на пересечении трассы и Витебского проспекта. Вероятно, бычок потерялся и теперь не знает, как вернуться домой. Об этом сообщили свидетели в группе ВКонтакте «Пушкин — Царское Село/Павловск».
Некоторые очевидцы считают, что бычок сбежал с территории одного из хозяйств в частном секторе под Шушарами. И вот теперь он уже третий день бродит в гордом одиночестве под Шушарами.
Один из пользователей обеспокоенно выразил предположение, что бычок замерз и ему срочно нужно вернуться домой. Другие подумали, что, может быть животное ушло из частного дома.
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