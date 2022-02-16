В мире коронавирус подхватили более 415 млн человек

В мире коронавирус подхватили более 415 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 1,7 млн человек. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса.

По данным на утро среду, 16 февраля, за сутки количество выявленных случаев заражения COVID-19 в мире составило 1 768 217. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 415 114 723 человека. Вирус унес жизни 5 836 409 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США, далее следуют Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор создал специальную тест-систему, которая способна обнаружить новую коронавирусную инфекцию на ранних стадиях.

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