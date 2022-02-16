Петербург обновил теплый рекорд этой зимы

Минувший вторник стал самым теплым днем с начала зимы. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Минувший вторник стал самым теплым днем с начала зимы. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Северная столица обновила теплый рекорд нынешней зимы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Рекордные показатели были зафиксированы в минувший вторник, 15 февраля. Этот день стал самым тёплым с начала зимы. Максимальная температура воздуха достигла +4,4 градусов. Прежним лидером был день 13 января, тогда термометры показывали +3,5.

Синоптик отметил, что максимальная температура воздуха вчерашнего дня оказалась менее чем на полградуса ниже суточного рекорда максимальной температуры этого дня. Он так и остался за 15 февраля 2019 года, и составляет +4,8°.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов приступила к уборке городских дорог и улиц. Однако проехала мимо Петергофа и Стрельны.