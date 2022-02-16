В среду Петербург оказался между двух циклонов

В середине рабочей недели в Северной столице ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах переходящие в мокрый снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В среду, 16 февраля, отходя на восток, один циклон покинет пределы региона, но ему на смену сразу же придёт следующий ненастный посланник Северной Атлантики.

«Санкт-Петербург: между двух циклонов», — написал синоптик.

Температура воздуха днем в городе составит +2…+4 градуса, в Ленобласти ожидается от 0 до +5. Порывистый юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать.

В четверг вновь очень тепло, а дождей станет больше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рекордные показатели были зафиксированы в минувший вторник, 15 февраля. Этот день стал самым тёплым с начала зимы. Максимальная температура воздуха достигла +4,4 градусов.