В Петербурге узнали предпочтения мужчин и женщин в выборе смартфонов

К выбору смартфона иногда подходят почти так же основательно, как к выбору спутника жизни. Фото: билайн

К выбору смартфона иногда подходят почти так же основательно, как к выбору спутника жизни. Фото: билайн

В преддверии 23 февраля и 8 марта исследовательский сервис «билайн.аналитика» выяснил, какие смартфоны в Петербурге предпочитают мужчины, а какие — женщины. Оказалось, что их вкусы отличаются не слишком заметно.

К выбору смартфона иногда подходят почти так же основательно, как к выбору спутника жизни. Причём мобильного «спутника жизни» оба пола выбирают, судя по всему, по похожим критериям, поскольку самым популярным смартфоном и у женщин, и у мужчин в Петербурге оказался iPhone 11 от Apple. Эта же модель лидирует и в предпочтениях россиян. Такие выводы «билайн.аналитика» сделала, изучив устройства, зарегистрированные в сети билайна на данный момент. Кнопочные телефоны в статистике не учитывались.

Если же смотреть на другие девайсы, которые можно подарить своим близким, то у петербурженок следующие три строчки в ТОП-5 занимают смартфоны Samsung: второе место у Samsung Galaxy A51, третье у Samsung Galaxy A32, а четвертое занял Samsung Galaxy A12. Замыкает пятерку лидеров Apple iPhone 7.

Мужчины-петербуржцы тоже предпочитают смартфоны от южнокорейского производителя, однако распределение моделей выглядит немного по-другому: на втором месте Samsung Galaxy A32, на третьем — Samsung Galaxy A12, четвертое у Samsung Galaxy A51. На пятом месте — Xiaomi Redmi 9A.

Если анализировать популярность не определенных моделей, а брендов в целом, то безоговорочным лидером здесь является Samsung: устройствами Samsung пользуются 24,6% петербургских абонентов. Второе место у Xiaomi — 15,1%, а Apple на третьей строчке — 11,5%. В целом по России первые три места также за этой тройкой брендов.

«Возможности современных гаджетов наиболее полно могут раскрыться в сетях 4G, которые обеспечивают высокие скорости передачи данных и стабильную работу онлайн-сервисов, — рассказывает Евгений Брянцев, директор Санкт-Петербургского отделения билайн. — Чтобы петербуржцам было удобно пользоваться любимыми смартфонами, билайн активно развивает свою сеть четвертого поколения. В 2021 году мы построили и модернизировали базовые станции в 70 населенных пунктах Ленинградской области, включая Санкт-Петербург, а также запустил сеть 4G на большинстве веток в тоннелях метро. Результаты показывают, что абоненты стали значительно активнее пользоваться мобильным интернетом: трафик передачи данных в сетях 4G региона вырос по итогам 2021 года на 50%, в сравнении с 2020 годом».

Билайн также сообщает, что целом в России трафик 4G оператора увеличился в 2021 году на 47,9% по сравнению с 2020 годом. Доля трафика 4G в общем трафике декабря 2021 года составила 86,8%.