Россиян предупредили об опасности приема популярного витамина при COVID-19

Антиоксиданты в лимонах помогают уменьшить воспаление и ускоряют естественный процесс восстановления организма. Они также защищают от заболеваний, вызванных хроническим воспалением. Фото: pixabay.com

Антиоксиданты в лимонах помогают уменьшить воспаление и ускоряют естественный процесс восстановления организма. Они также защищают от заболеваний, вызванных хроническим воспалением. Фото: pixabay.com

Биофизик, эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет» Андрей Ломоносов рассказал, что слишком большие дозы витамина C не влияют положительно на лечение от коронавирусной инфекции. Более того, они могут нанести вред органам желудочно-кишечного тракта и почкам.

Специалист отметил, что витамин C действительно помогает легче перенести простудные заболевания, но его влияние на течение коронавируса и более быстрое выздоровление не доказано, сообщает RT.

«Приём витамина свыше безопасной дозы может привести к побочным эффектам. Среди них нарушение работы желудочно-кишечного тракта, например изжога», — предупредил он.

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 179 284 человек. Число госпитализаций составило 19 573, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на среду, 16 февраля, зафиксировали 748 смертей от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 172 468 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новая мутация омикрон-штамма опасна даже для тех, кто вакцинировался от коронавируса. Исследователи из Дании заявили о выявлении новой мутации H78Y в белке ORF3a омикрон-варианта SARS-CoV-2.