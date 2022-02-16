Россиянам, у которых есть карта «Мир», приготовили денежный сюрприз

Российских граждан, у которых есть банковская карта «Мир», ждет нововведение. В скором времени россияне смогут получать доход от остатка по счету.

Об этом рассказал руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута. Он отметил, что для владельцев карт «Мир» готовят новое правило. В настоящее время средства, которые поступают на привязанный к карте социальный счет, как правило, никаким образом не задействуются. На такие карты граждане получают заработную плату, если они работают в бюджетных организациях, а также пенсии и другие социальные выплаты.

Но вскоре на остаток по социальным счетам будут начислять внушительные проценты. Размер их будет таким же, как действующая ключевая ставка Центробанка. К примеру, сейчас говорилось бы о 9,5% годовых. То есть если на карте в течение месяца будет 10 000 рублей, то человек получит 79 рублей прибыли.

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