Россиянам, у которых есть карта «Мир», приготовили денежный сюрприз

Россиянам, у которых есть карта &#171;Мир&#187;, приготовили денежный сюрприз
Для владельцев карт "Мир" готовят новое правило. Фото: pixabay

Российских граждан, у которых есть банковская карта «Мир», ждет нововведение. В скором времени россияне смогут получать доход от остатка по счету.

Об этом рассказал руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута. Он отметил, что для владельцев карт «Мир» готовят новое правило. В настоящее время средства, которые поступают на привязанный к карте социальный счет, как правило, никаким образом не задействуются. На такие карты граждане получают заработную плату, если они работают в бюджетных организациях, а также пенсии и другие социальные выплаты.

Но вскоре на остаток по социальным счетам будут начислять внушительные проценты. Размер их будет таким же, как действующая ключевая ставка Центробанка. К примеру, сейчас говорилось бы о 9,5% годовых. То есть если на карте в течение месяца будет 10 000 рублей, то человек получит 79 рублей прибыли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российским пенсионерам дали новую информацию о пенсионной реформе в 2022 году.

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