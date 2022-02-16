Литва возобновила выдачу шенгенских виз россиянам

Литва возобновила выдачу шенгенских виз россиянам
Республика открывает границы для россиян с 31 марта 2022 года. Фото: pixabay

Российские туристы вновь могут обратиться в визовые центры Литвы для получения шенгенской визы.

Визовый центр Литвы сообщил о старте приема заявлений на выдачу шенгенских виз по всем целям поездки. Для подачи заявления нужна предварительная запись.

Республика открывает границы для россиян с 31 марта 2022 года. Для въезда на территорию Литвы потребуется предъявить визу, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прилета или сертификат о вакцинации одобренным в Литве препаратом. Российские вакцины в стране пока не признали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Финляндия продлила ограничения на въезд из России до 13 марта.

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