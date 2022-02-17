Диетологи назвали ягоду для борьбы с токсинами

Диетологи назвали ягоду для борьбы с токсинами
Эти ягоды полезны для людей с диабетом второго типа, поскольку способствуют нормализации уровня инсулина и сахара в крови. Фото: unsplash

Диетологи назвали ягоды маки одним из самых эффективных продуктов для борьбы с токсинами в организме.

Об этом пишет портал Eat This, Not That. Ягоды маки можно встретить в Чили и Аргентине. В них содержится много антиоксидантов, необходимых для борьбы со свободными радикалами в организме, наносящими ущерб клеткам. Ягоды маки можно принимать ежедневно как биологическую добавку.

Эти ягоды полезны для людей с диабетом второго типа, поскольку способствуют нормализации уровня инсулина и сахара в крови. Они хорошо влияют и на сердце, снижая уровень плохого холестерина. Кроме того, ягоды маки эффективны в борьбе с ревматоидным артритом и воспалениями в кишечнике.

Диетологи также советуют употреблять ягоды для здоровья глаз, защиты кожи от покраснений, разглаживания кожи и укрепления здоровья сосудов.

Добавки с этими ягодами обычно бывают в виде порошка, сока или таблеток.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетологи рассказали, что может состарить человека на 10 лет.

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