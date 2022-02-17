Доктор Комаровский назвал правила лечения «омикрона» в домашних условиях

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как правильно лечиться от омикрон-штамма коронавируса в домашних условиях.

Комаровский рассказал об этом в видео на своем YouTube-канале. Он предупредил, что при ковиде ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики и другие «серьезные» лекарства.

«Что надо делать дома? Первое: вам однозначно не нужен постельный режим, если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать – конечно же полежите», — заявил Комаровский.

Но если у есть силы, то нужно больше двигаться, так как дыхательная система лучше всего работает в вертикальном положении. Врач отметил, что не стоит заставлять себя есть при отсутствии аппетита. Но если хочется, то стоит отдать предпочтение легким и полужидким блюдам.

При этом пить надо много, независимо от желания, поскольку жидкость воздействует на вязкость крови и мокроты. Будет лучше, если температура напитка соответствует температуре тела.

Комаровский добавил, что воздух в доме должен быть чистым. Помещения нужно как можно чаще проветривать. Оптимальной температурой воздуха будет около 20 градусов.

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