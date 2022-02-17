Доктора Агапкин и Гинзбург: чеснок снижает риск развития рака толстой кишки и молочной железы

Чеснок может помочь в профилактике рака. Фото: pixabay.com

Чеснок может помочь в профилактике рака. Фото: pixabay.com

По словам врача-терапевта Сергея Агапкина и диетолога Михаила Гинзбурга, употребление в пищу чеснока снижает риск развития рака толстой прямой кишки и рака молочной железы у женщин.

Об этом сообщалось в эфире программы «О самом главном». Оказалось, что специалисты признают один из народных методов профилактики онкологического заболевания.

Агапкин заявил, что польза чеснока была подтверждена масштабными исследованиями, которые проводились в Китае.

«Рак толстой прямой кишки и рак молочной железы относятся к так называемым возрастным ракам. То есть в ходе старения человека возникают такие тканевые процессы, которые делают более вероятным развитие рака», — объяснил Гинзбург.

Медики добавили, что помимо чеснока «бороться» с онкологическими заболеваниями могут разные приправы, например, петрушка, имбирь, куркума.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно о смертельной опасности грейпфрута.