Доктора Агапкин и Гинзбург: чеснок снижает риск развития рака толстой кишки и молочной железы

Доктора Агапкин и Гинзбург: чеснок снижает риск развития рака толстой кишки и молочной железы
Чеснок может помочь в профилактике рака. Фото: pixabay.com

По словам врача-терапевта Сергея Агапкина и диетолога Михаила Гинзбурга, употребление в пищу чеснока снижает риск развития рака толстой прямой кишки и рака молочной железы у женщин.

Об этом сообщалось в эфире программы «О самом главном». Оказалось, что специалисты признают один из народных методов профилактики онкологического заболевания.

Агапкин заявил, что польза чеснока была подтверждена масштабными исследованиями, которые проводились в Китае.

«Рак толстой прямой кишки и рак молочной железы относятся к так называемым возрастным ракам. То есть в ходе старения человека возникают такие тканевые процессы, которые делают более вероятным развитие рака», — объяснил Гинзбург.

Медики добавили, что помимо чеснока «бороться» с онкологическими заболеваниями могут разные приправы, например, петрушка, имбирь, куркума.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно о смертельной опасности грейпфрута.

врач диетолог онкологическое заболевание рак молочной железы рак толстой кишки чеснок


 

Новости партнеров
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла актриса Евгения Брик
Рак преподносит сюрпризы: осложнение после COVID-19 и необычные утренние симптомы
Рак преподносит сюрпризы: осложнение после COVID-19 и необычные утренние симптомы
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Доктора Агапкин и Гинзбург: чеснок снижает риск развития рака толстой кишки ...
Названы 7 симптомов рака желудка. У кого есть один из признаков, должен ...
Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 5 баллов
Стало известно, какой пульс опасен для жизни
Странное ощущение в руках может быть признаком опасной болезни
В Приморском районе под лед ушли два петербуржца. Один, возможно, погиб
Индийский диетолог развеяла главный миф о кофе
В Минсельхозе назвали четыре продукта, которые вырастут в цене в 2022 году