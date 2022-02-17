Пульмонолог: курение затягивает процесс выздоровления при ОРВИ

Врач-пульмонолог Ирина Белоглазова рассказала о пагубном влиянии курения на организм при острой респираторной вирусной инфекции.

Заведующая 4-м терапевтическим отделением ГКБ №52 заявила, что курение человека с ОРВИ может ухудшить его самочувствие, а также затянуть выздоровление, передают РИА Новости.

Специалист отметила, что грипп, ОРВИ, ОРЗ и COVID-19 могут повлиять на развитие вирусной пневмонии и повредить легкие.

Помимо прочего, курение способно вызвать развитие хронической обструктивной болезни легких и онкологических заболеваний дыхательной системы.

Хуже всего, когда человек курит при ОРЗ, потому как вирус поражает дыхательные пути — от носовой полости и до легких. В дыхательном тракте и так происходит воспалительный процесс, а если еще и вдыхать вредные вещества, то выздоравливать придется очень долго.

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