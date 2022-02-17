Ургант пошутил по поводу достижения 100% коллективного иммунитета в Петербурге

Ургант пошутил по поводу достижения 100% коллективного иммунитета в Петербурге
Ургант переболел коронавиурсом. Фото: https://www.instagram.com/urgantcom/

Телеведущий Иван Ургант пошутил над заявлением властей о достижении стопроцентного коллективного иммунитета в Петербурге.

«Власти Санкт-Петербурга отчитались о достижении уровня коллективного иммунитета в 100%. Стопроцентный иммунитет в Санкт-Петербурге! И как только администрация всё успевает? Получается, теперь Санкт-Петербург не только культурная, но и иммунная столица России!» — сказал он.

Шоумен предположил, что актёр Михаил Боярский мог бы прокомментировать эту новость одной фразой «Тысяча вакцин!».

Ранее глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец дал объяснение цифрам коллективного иммунитета к COVID-19 в Петербурге. По словам чиновника, при особо опасной инфекции коллективный иммунитет считается достигнутым при уровне 80%. Город на Неве достиг этого показателя, поэтому можно считать, что иммунитет уже 100-процентный.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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