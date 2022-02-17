Кристина Асмус попала в больницу с ожогами подмышек

Кристина Асмус попала в больницу с ожогами подмышек
Кристина Асмус. Фото: Instagram

С площадки актриса уехала в больницу.

О неприятном случае, произошедшем с Кристиной Асмус, рассказала сама артистка у себя на страничке в Instagram.

Девушка объяснила, что во время съемок очередного проекта ей необходимо было использовать полоски для удаления волос, однако вместо крема, как обычно делают в кино, там оказался настоящий воск.

Асмус призналась, что в дубле ей было больно, но она терпела.

Затем ей сказали сделать еще один дубль

«Меня попросили сделать еще один дубль, но оторвать полоски во второй раз было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, то увидела просто кровавые следы. Мы уехали с площадки в клинику. В итоге ожоги», — призналась актриса.

Знаменитость объяснила, что сейчас ей даже больно купаться под теплой водой. Кроме этого запрещено пользоваться дезодорантами и косметикой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шоумена Гарика Харламова госпитализировали с температурой под 40 градусов.

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