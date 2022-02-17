Гинцбург анонсировал выход вакцины на основе вирусоподобных частиц

Новая российская вакцина против COVID-19, в составе которой вирусоподобные частицы, будет состоять из двух компонентов. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, новый препарат позволит размножить клетки памяти и увеличить специфичность антител. Вирусолог также добавил, что два укола вакциной делается всегда, если это «неживая вакцина».

Как сообщили «РИА Новости», Гинцбург подчеркнул, что в ближайшее время центр Гамалеи начнет клинические исследования нового препарата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начали клинические исследования назальной вакцины от COVID-19. Производством назальной вакцина от COVID-19 занимался «Генериум».

Отмечается, что назальная вакцина очень похожа по составу на «Спутник V». Клинические исследования проведут для изучения безопасности и эффективность лекарства. Чтобы принять участие в исследовании необходимо быть здоровым человеком в возрасте от 18 до 60 лет.