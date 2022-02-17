Российская фигуристка Щербакова выиграла золото на Олимпиаде

Российская фигуристка Щербакова выиграла золото на Олимпиаде
Российская фигуристка Анна Щербакова принесла России золотую медаль. Фото: championat.com

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль в финале одиночного турнира в женском фигурном катании на Олимпийских играх, которые проходят в Пекине.

В сумме за две программы 17-летняя уроженка Москвы получила от судей 255,95 балла.

Серебро Олимпиады досталось еще одной россиянке Александре Трусовой, бронза — японке Каори Сакамото. Камила Валиева, лидировавшая после исполнения короткой программы, стала четвертой.

Напомним, новый допинг-скандал разразился 9 февраля вокруг 15-летней Камилы Валиевой. В связи с этой ситуацией МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады, в котором выиграла Россия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российская фигуристка Александра Трусова выполнила пять прыжков в четыре оборота в своей произвольной программе на Олимпиаде.

Анна Щербакова олимпийские игры фигурное катание


 

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