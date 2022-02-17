«Жаль любимый город»: Матильда тоже пожаловалась на уборку Петербурга

&#171;Жаль любимый город&#187;: Матильда тоже пожаловалась на уборку Петербурга
Матильда поделилась кадрами улиц Петербурга. Фото: скриншот Instagram

Ресторатор Матильда Шнурова прокомментировала состояние петербургских улиц. Вид ее расстроил.

Экс-супруга музыканта Сергея Шнурова подлилась в своем Instagram-аккаунте кадрам, на которых запечатлены участки улиц с неубранным почерневшим снегом. В кадр также попал ремонт труб, перекрывший проезд транспорта.

«Петербург 2022 — нет печальней зрелища. Очень жаль любимый город, который бессовестно не любят», — подписала фотографии Матильда.

Напомним, в январе 2022 года Шнуров начал активно обращать внимание на проблемы с уборкой мусора и снега в Санкт-Петербурге. Он несколько песен, которые собрали на YouTube уже более 3,5 млн просмотров. Многие петербуржцы поддержали Шнурова, а вот власти и чиновники считают песни музыканта очень некультурными, порочащими честь культурного города и заказанными кем-то.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-жена Шнурова Матильда в День Святого Валентина опубликовала фото с новым возлюбленным.

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