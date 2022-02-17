Девушка истыкала булавкой мошонку собутыльника в Пушкине

В Пушкине девушка проткнула булавками мошонку собутыльника. Все произошло во время алкогольного застолья.

Инцидент случился 17 февраля в квартире на Ленинградской улице. Среди ночи в травмпункт с необычном проблемой обратился 42-летний мужчина.

Как сообщили «Невские новости», медики диагностировали у пострадавшего множественные колото-резанные ранения и гематомы мягких тканей полового органа.

Местный житель пояснил, что травмы получил, когда вместе со знакомой распивал спиртное. Девушка булавками проткнула ему кожу мошонки, добавил пострадавший.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Орловском переулке непрошеный гость нанес ножевые ранения двум знакомым прямо в их доме. 13 февраля мужчины распивали спиртные напитки, и тут в дверь постучал неизвестный. Мужчина открыл дверь, и непрошеный гость напал на него с ножом.