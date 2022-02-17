Прожившую целый век и пережившую коронавирус пенсионерку выписали из Боткина

Из инфекционной больнице имени С.П. Боткина была отправлена на выписку столетняя пациентка, которая смогла победить коронавирус.

Пациентка больницы Боткина, которой 101 год, сегодня выписалась. Женщина проходила лечение от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

Пенсионерка поступила в отделение реанимации и интенсивной терапии 23 января. У нее подтвердился коронавирус. Женщина в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью на фоне сердечно-сосудистой патологии легла в медицинское учреждение на лечение. Уже через 4 дня состояние пенсионерки удалось стабилизировать.

После женщину перевели в инфекционное отделение, где она получала противовирусную, симптоматическую и дезинтоскикационную терапию.

На фоне проведенных процедур пациентка почувствовала себя лучше, а 17 февраля тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Из стационара ее выписали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что людям старше 60 посоветовали прививаться от COVID-19 в обязательном порядке, но только при отсутствии признаков заболевания ОРВИ, гриппа и других.