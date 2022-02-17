ПФР занимается заявлениями, по которым неработающим россиянам может поступить по 10 тысяч

ПФР занимается заявлениями, по которым неработающим россиянам может поступить по 10 тысяч. Фото: pixabay

ПФР занимается заявлениями, по которым неработающим россиянам может поступить по 10 тысяч. Фото: pixabay

В Пенсионном фонде России ведется прием заявлений, по которым неработающим жителям России может поступить до 10 тысяч рублей.

В течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления в ПФР россияне могут получить денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом пишет PRIMPRESS.

Такие выплаты положены гражданам, ухаживающим за ребенком до полутора лет. Денежные выплаты положены как матери ребенка, так и другому родителю или родственникам, но только тогда, когда они заботятся о малыше.

При этом нужно, чтобы человек обращающейся за выплатой нигде не работал. Для тех, у кого есть работа, деньги должен выплачивать работодатель.

Отмечается, что минимальный размер таких выплат с февраля составляет примерно 7 700 рублей. Однако в некоторых регионах действуют свои коэффициенты, благодаря которым выплата может быть выше. Так, при коэффициенте 1,3 размер пособия вырастает уже до 10 тысяч рублей каждый месяц до исполнения ребенку полутора лет.

Заявление на выплаты можно подать в ПФР или МФЦ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что доплата к пенсии выросла до 6 564 рублей. Несмотря на это для отдельных категорий пожилых граждан подобные выплаты, включенные в страховую пенсию, становится несколько выше.