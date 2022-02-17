Пенсионерам рассказали, с каким стажем и возрастом можно получить выплаты в 10-30 тысяч от ПФР

Пенсионерам рассказали, с каким стажем и возрастом можно получить выплаты в 10-30 тысяч от ПФР. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пенсионерам рассказали, с каким стажем и возрастом можно получить выплаты в 10-30 тысяч от ПФР. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Новый повышенный размер денежных выплат будет положен определенным группам российских граждан, которые достигли определенного возраста и заработали необходимый рабочий стаж. Пенсионный фонд России предоставит такие новые выплаты, уже учитывая повышенную инфляцию в 8,6 процентов.

Специалисты отмечают, что после проведения повышенной индексации размер страховых выплат увеличился. Так доплата к пенсии выросла до 6 564 рублей. Несмотря на это для отдельных категорий пожилых граждан подобные выплаты, включенные в пенсию, становится несколько выше. Об этом пишет PRIMPRESS.

Так, для пенсионеров, которые входят в состав северян, денежный показатель вырос практически до 10 тысяч рублей. Эту выплату гарантированно могут получить те, кто работал на Крайнем Севере, но не менее 15 лет. В общем, женщины должны иметь как минимум 20 лет страхового стажа, а мужчины 25 лет и больше.

Есть еще один факт, который может увеличить денежные выплаты. Например, если у пенсионера живет на содержании иждивенец. В случае проживания одного такого человека сумма выплаты становится больше до 13 128 рублей. С двумя детьми на иждивении можно получать до 16 411 рублей, а если у пенсионера живет трое детей, то размер денежной выплаты составит уже 19 693 рубля.

Также на еще большие суммы могут претендовать пожилые люди, которые успели выработать указанный северный стаж и достигли возраста 80 лет. Также пункт доплаты распространяется на инвалидов первой группы. В обоих случаях фиксированная выплата для пенсионеров составит 19 693 рубля. В случае, если пожилых граждан есть дети на иждивении, то размер денежных выплат вырастет и составит 22 976 рублей в случае одного ребенка, либо 26 257 рублей, — в случае двух детей, — и 29 540 рублей, — в случае трех детей.

Есть кое-что, что нужно знать о доплате на ребенка к страховым пенсиям. Например, что на детей до 18 лет такая доплата пенсии устанавливается без подтверждения иждивения и независимо от факта учебы. На детей старше 18 лет будет необходимо представить документы в ПФР, подтверждающие иждивение, а также факт обучения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пожилым россиянам, продолжающим трудиться, государство приготовило приятный сюрприз.