Российские туристы смогут попасть в Австрию по отрицательным результатам теста на COVID-19

Российские туристы смогут попасть в Австрию по отрицательным результатам теста на COVID-19. Фото: pixabay

Российские туристы смогут попасть в Австрию по отрицательным результатам теста на COVID-19. Фото: pixabay

В Австрию разрешен въезд российским туристам, но только при предъявлении отрицательного теста на коронавирус.

Австрия готова встречать туристов из России по отрицательным тестам на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийское министерство туризма.

«Да, согласно принятому решению, российские туристы также смогут въезжать в Австрию по предъявлению отрицательного теста на коронавирус», — заявили в министерстве.

Отмечается, что новые правила начнут работать с 22 февраля 2022 года.

Также с 25 февраля в Нидерландах отменят карантин при въезде в страну для иностранных туристов, которые приезжают из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с новыми изменениями, дату которых назвал секретарь министерства иностранных дел республики Янис Бекерис, в Латвию жителям России будет открыт доступ с отрицательным ПЦР-тестом уже 1 марта.