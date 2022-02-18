Эксперты предостерегли о трех опасностях, которые скрываются в сухофруктах

Эксперт предостерегли о трех опасностях, которые скрываются в сухофруктах. Фото: Pixabay

Эксперт предостерегли о трех опасностях, которые скрываются в сухофруктах. Фото: Pixabay

Зачастую натуральные фрукты по разным причинам приходится заменять сухофруктами и дегидрированными продуктами, которые нужно уметь правильно есть, иначе они могут принести вред организму.

По мнению специалистов, при обезвоживании продукт теряет свою влагу, но калорийность при этом остается такой же. Бесконтрольное употребление сухофруктов может привести к не самым приятным последствиям. Об этом пишет «Harper’s Bazaar». Для сравнения, к тысячи ккал приравнивается 1,5 кг обычного фрукта.

Безусловно, сухофрукты зарабатывают себе плюсы на том, что могут долго храниться, а также обработка при невысокой температуре позволяет сохранять большую часть полезных свойств продуктов.

Еще одна опасность — водный баланс. Часто при поедании сухофруктов люди не думают об этом. Во фруктах влаги, естественно, больше.

И последнее, но не по важности, в сухофруктах могут присутствовать лишние ингредиенты, например, масла, сахар, соль, а также консерванты.

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