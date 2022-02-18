Ученые из Норвегии выяснили, какие симптомы «омикрона» встречаются у вакцинированных

Норвежские ученые провели исследование и выяснили, какие симптомы присущи тем людям, которые уже прошли полный цикл вакцинации.

Исследование проводилось на вспышке коронавирусной инфекции, которая появилась после рождественской вечеринки в ресторане 26 ноября 2021 года. Об этом пишет Eurosurveillance.

В результате, из общего количества в 110 человек, которые были участниками вечеринки, 81 человек заболел штаммом «омикрон».

При этом свыше 9% тех, кто был на мероприятии, полностью прошли курс вакцинации. Так у них отметились кашель в 83%, насморк в 78%, усталость в 74%, боль в горле в 72%, головная боль в 68%, мышечные боли в 58%, лихорадка в 54%, чихание в 43%.

Также было замечено снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание. Все 6% опрошенных чувствовали боли в животе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Роспотребнадзоре посоветовали людям старше 60 прививаться от COVID-19 в обязательном порядке, но только при отсутствии признаков заболевания ОРВИ, гриппа и других.