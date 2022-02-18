Уборочная техники забыла про Калининский район утром 18 февраля

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудовани.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Меньше техники в Приморском, на весь район всего 14 машин. В Красногвардейском районе снег чистят 17 единиц техники, а в Калининском – 8. Всего на линию вышли 405 машин.

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