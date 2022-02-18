Уборочная техники забыла про Калининский район утром 18 февраля

Уборочная техники забыла про Калининский район утром 18 февраля
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудовани.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Меньше техники в Приморском, на весь район всего 14 машин. В Красногвардейском районе снег чистят 17 единиц техники, а в Калининском – 8. Всего на линию вышли 405 машин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ресторатор Матильда Шнурова прокомментировала состояние петербургских улиц. Вид ее расстроил.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга новости СПб уборка города


 

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Уборочная техники забыла про Калининский район утром 18 февраля
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