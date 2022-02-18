В Ленобласти зафиксировали еще 1 883 случая заражения COVID

В Ленобласти зафиксировали еще 1 883 случая заражения COVID
В Ленобласти продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В Ленинградской области зафиксировали еще 1 883 случая заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля. 646 человек к настоящему времени выздоровело, госпитализировано 264 пациента, еще 8 ковид-пациентов скончались.

С начала пандемии коронавирусом заболели 155 028 человек, большая часть из которых – 111 687 пациентов – выздоровели. Умерло 3 263 ленинградца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переболевшие коронавирусом имеют больше шансов столкнуться с проблемами психического здоровья. К такому выводу пришли исследователи Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Люди, переболевшие коронавирусом, на 35% чаще страдали тревожными расстройствами и практически на 40% чаще испытывали депрессию.

зараженные коронавирусная пандемия ленобласть оперштаб


 

Новости партнеров
Экс-директор Ротару поделилась нелицеприятным мнением о певице: «Она всех, кто близко к ней, может унизить очень легко»
Экс-директор Ротару поделилась нелицеприятным мнением о певице: «Она всех, кто близко к ней, может унизить очень легко»
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
Тутберидзе о допинг-скандале:
Тутберидзе о допинг-скандале: "Валиева - лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти зафиксировали еще 1 883 случая заражения COVID
На пешеходном переходе на Луначарского «Шевроле» насмерть сбил ...
Полиция задержала разбойника, ограбившего офис микрозайма 2 года назад
Врач раскрыл причины проблем с эрекцией после перенесенного COVID
Петербургская школьница пропала после прогулки 17 февраля
В Бокситогорском районе поезд сошел с рельс
Разыскиваемого пять лет в Тюмени за тяжкий вред здоровью поймали в Пулково
СК начал проверку после обрушения кирпича на женщину у завода «Красный ...