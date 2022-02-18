В Ленобласти зафиксировали еще 1 883 случая заражения COVID

В Ленинградской области зафиксировали еще 1 883 случая заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля. 646 человек к настоящему времени выздоровело, госпитализировано 264 пациента, еще 8 ковид-пациентов скончались.

С начала пандемии коронавирусом заболели 155 028 человек, большая часть из которых – 111 687 пациентов – выздоровели. Умерло 3 263 ленинградца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переболевшие коронавирусом имеют больше шансов столкнуться с проблемами психического здоровья. К такому выводу пришли исследователи Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Люди, переболевшие коронавирусом, на 35% чаще страдали тревожными расстройствами и практически на 40% чаще испытывали депрессию.