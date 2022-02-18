Полиция задержала разбойника, ограбившего офис микрозайма 2 года назад

Полиция задержала разбойника, ограбившего офис микрозайма 2 года назад
Женщина отдала преступнику ненастоящие деньги. Фото: Pixabay

Сотрудница микрозайма не растерялась и всучила преступнику фальшивые деньги.

Об этом сообщает ГУ МВД.

Правоохранительные органы задержали гражданина, который ворвался в офис микрозайма два года назад.

Все произошло 19 декабря 2019 года. В организацию на бульваре Новаторов пришел неизвестный в медицинской маске. Он угрожал сотрудникам ножом. Однако менеджер не растерялась и отдала преступнику 2 800 рублями настоящих денег и около 100 000 банкнот «банка приколов».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Найти злоумышленника удалось только через два года. Его задержали в поселке Назия Кировского района Ленобласти. Им оказался 40-летний неработающий мужчина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что банковские мошенники украли у племянника Сталина 16 млн рублей.

новости СПб происшествие разбой


 

Новости партнеров
Тутберидзе о допинг-скандале:
Тутберидзе о допинг-скандале: "Валиева - лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание"
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Тонометр не понадобится: врач назвал три способа узнать, какое у вас артериальное давление
Тонометр не понадобится: врач назвал три способа узнать, какое у вас артериальное давление
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция задержала разбойника, ограбившего офис микрозайма 2 года назад
Врач раскрыл причины проблем с эрекцией после перенесенного COVID
Петербургская школьница пропала после прогулки 17 февраля
В Бокситогорском районе поезд сошел с рельс
Разыскиваемого пять лет в Тюмени за тяжкий вред здоровью поймали в Пулково
СК начал проверку после обрушения кирпича на женщину у завода «Красный ...
В России за сутки госпитализированы более 18,6 тысяч человек с COVID
Доставщик еды свистнул «велик» у коллеги-конкурента на Бухарестской