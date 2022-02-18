Полиция задержала разбойника, ограбившего офис микрозайма 2 года назад

Сотрудница микрозайма не растерялась и всучила преступнику фальшивые деньги.

Об этом сообщает ГУ МВД.

Правоохранительные органы задержали гражданина, который ворвался в офис микрозайма два года назад.

Все произошло 19 декабря 2019 года. В организацию на бульваре Новаторов пришел неизвестный в медицинской маске. Он угрожал сотрудникам ножом. Однако менеджер не растерялась и отдала преступнику 2 800 рублями настоящих денег и около 100 000 банкнот «банка приколов».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Найти злоумышленника удалось только через два года. Его задержали в поселке Назия Кировского района Ленобласти. Им оказался 40-летний неработающий мужчина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что банковские мошенники украли у племянника Сталина 16 млн рублей.