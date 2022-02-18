Петербургские медики, работающие с коронавирусом, получили выплаты за декабрь 2021 года

Более 25 тысяч петербургских медиков, работающих с больными ковидом, получили выплаты за декабрь 2021 года и за январь 2022 года в полном объеме.

Социальные выплаты медикам за работу с коронавирусом за декабрь 2021 года и январь 2022 года произведены в полном объеме.

Выплаты за работу в январе получили 27 745 медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. Общая сумма составила более 486,6 млн рублей.

Городской расчетный центр также завершил производство специальных социальных выплат медикам за работу с ковидом в декабре прошлого года. Выплаты получили 26 854 медицинских работников на общую сумму 478 млн рублей.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство переболевших COVID-19 россиян признались, что столкнулись с постковидным синдромом. Об этом свидетельствуют результаты опроса.