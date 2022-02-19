Лишь 1 минута в день: японский медик поведал, как снизить давление без лекарств

Интенсивный контроль за давлением может продлить жизнь. Фото: pixabay

Интенсивный контроль за давлением может продлить жизнь. Фото: pixabay

По словам японского специалиста, существует одно упражнение, которое способно понизить давление человека ровно за одну минуту. При этом, употреблять лекарственные средства не придется.

Граждане преклонного возраста обязаны ежедневно употреблять таблетки, чтобы их давление всегда было в норме. Это позволяет пожилым людям чувствовать себя лучше, передает Shukan Gendai.

К слову, повышенное кровяное давление может являться причиной развития серьезных заболеваний или даже привести к летальному исходу. Однако стало известно об одном способе, который может сбить давление. Кроме того, облегчить страдания возможно, не выходя из дома. Об этом сообщил японский фармацевт и ведущий специалист по профилактической медицине Масатоси Като.

«Всего одна минута в день, и вы снизите давление!… Сложите ладони перед грудью и с силой сдавите их. Через десять секунд расслабьте руки», — объясняет специалист.

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