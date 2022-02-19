С апреля туры на майские праздники могут вырасти на 50%

На Масленицу и 8 Марта россияне хотели бы посетить Марий Эл и Калмыкию. Фото: Pixabay

На Масленицу и 8 Марта россияне хотели бы посетить Марий Эл и Калмыкию. Фото: Pixabay

Жителей РФ предупредили, что на майские праздники стоимость туров может быть увеличена вполовину.

Рост цен можно будет отметить еще в начале апреля. Стоимость услуг повысится на 30-50%, передает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Недельный тур на двоих, включающий в себя перелет, проживание в четырехзвездочном отеле обойдется в 80 тыс. рублей. В апреле же такой же тур встанет в 100 тыс. рублей.

На майские праздники россияне хотят отправится в Египет или Турцию. Популярными направлениями остаются Крым, Краснодарский и Ставропольский края.

Если сравнивать с прошлым годом, то спрос на весенние туры в России вырос на 50-60%. Отмечается, что популярными в конце февраля-начале марта стали поездки в Египет, на Мальдивы и Сейшельские острова.

Кроме того, российские туристы предпочитают поездки в Петербург и города Золотого кольца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские туристы смогут попасть в Австрию по отрицательным результатам теста на COVID-19.