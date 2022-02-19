За год в РФ резко увеличилось число объявлений о продаже квартир в новостройках

По сравнению с прошлым годом объявлений о продаже квартир гораздо больше. Фото: Pixabay

По сравнению с прошлым годом объявлений о продаже квартир гораздо больше. Фото: Pixabay

Жители страны начали активно продавать свои квартиры в новостройках.

Количество объявлений, в которых россияне сообщают о продаже своих квартир в новостройках выросло на 60 процентов, передает сервис недвижимости «Домклик».

Отмечается, что в январе прошлого года было выложено порядка 233,9 тыс. объявлений. А в январе 2022 года их число равняется 370,4 тыс.

Специалисты связывают это с тем, что ранее покупали их в инвестиционных целях, а теперь хотят выгодно продать. Также добавляют, что большинство таких объектов недвижимости «перекупается» в ипотеку.

Безоговорочным лидером по объему выдач является Москва. «Серебро» забрал Петербург, а «бронзу» Московская область.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты рассказали, у кого могут возникнуть сложности с одобрением ипотеки.