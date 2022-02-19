Частый дом в Пушкине лишился крыши: огонь тушили почти час

Сведения о пострадавших после пожара в Пушкинском районе Петербурга не поступали.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили 19 февраля, что очевидцы пожара в доме №44 по 4-й линия вызвали пожарных в 15:35.

Все произошло в поселке Александровская, в одноэтажном, дощатом доме. Здание имело размер 7х7 метров. Частный дом лишился крыши по всей площади.

На борьбу с пожаром направили десять человек личного состава и две единицы техники. Почти час, к 16:41 огонь удалось ликвидировать. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в доме на улице Ломоносова полыхает крупный пожар.Спасатели час тушили серьезный пожар в Красносельском районе Санкт-Петербурга.