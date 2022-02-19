В Комздраве заявили о стабилизации нагрузки на систему здравоохранения Петербурга

В Комздраве заявили о стабилизации нагрузки на систему здравоохранения Петербурга
Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Глава Комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что уровень нагрузки на систему здравоохранения в Петербурге стабилизировался.

Он отметил, что уровень госпитализаций за неделю по сравнению с предыдущей снизился примерно на 15%. Число свободных коек составляет более 20%, написал он на своей странице «Вконтакте» 19 февраля.

На данный момент под медицинским наблюдением находится около 240 тыс. человек, более 232 тыс. из них – в амбулаторном звене.

С начала пандемии в Петербурге зафиксировали 1 360 210 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 1 111 026 пациентов, число летальных исходов достигло 31 176.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что почти 80% россиян признались, что игнорируют проявления постковидного синдрома.

дмитрий лисовец комздрав коронавирус


 

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