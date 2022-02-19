В Комздраве заявили о стабилизации нагрузки на систему здравоохранения Петербурга

Глава Комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что уровень нагрузки на систему здравоохранения в Петербурге стабилизировался.
Он отметил, что уровень госпитализаций за неделю по сравнению с предыдущей снизился примерно на 15%. Число свободных коек составляет более 20%, написал он на своей странице «Вконтакте» 19 февраля.
На данный момент под медицинским наблюдением находится около 240 тыс. человек, более 232 тыс. из них – в амбулаторном звене.
С начала пандемии в Петербурге зафиксировали 1 360 210 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 1 111 026 пациентов, число летальных исходов достигло 31 176.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что почти 80% россиян признались, что игнорируют проявления постковидного синдрома.