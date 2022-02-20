Королева Елизавета II заразилась коронавирусом

Королеве Великобритании Елизавете II диагностировали коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Букингемский дворец. Отмечается, что 95-летняя королева переносит заболевание в легкой форме, у нее проявляются легкие симптомы ОРВИ.

По данным британских изданий, Елизавета II продолжит выполнение легких обязанностей, несмотря на болезнь.

На прошлой неделе стало известно, что коронавирусом заразился 73-летний сын королевы — принц Уэльский Чарльз. Он виделся с матерью незадолго до получения положительного теста на COVID-19. После диагноза он самоизолировался. Тогда сообщалось, что у Елизаветы не проявились какие-либо симптомы инфекции. Позже ковид выявили и у супруги принца Чарльза, герцогини Корнуолльской Камиллы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Елизавета II отмечает свой «платиновый» юбилей со дня восшествия на престол тортом и ландышами.