Врач Руженцова допустила, что «омикрон» может остаться с нами навсегда

Это не означает, что коронавирус больше не будет мутировать. Фото: pexels

Это не означает, что коронавирус больше не будет мутировать. Фото: pexels

Штамм коронавируса «омикрон» может остаться в человеческой популяции навсегда, считает доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По словам врача, высокий шанс омикрон-штамма остаться в человеческой популяции навсегда связан с повышением восприимчивости слизистых оболочек носоглотки к вирусам при переохлаждении. Руженцова ожидает, что «омикрон» станет сезонным вирусом. Об этом пишет «Российская газета».

Специалист добавила, что это не означает, что коронавирус больше не будет мутировать. С каждым изменением COVID-19 получает новые преимущества, устойчивые к иммунной системе человека.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что иммунолог предупредил об опасных скачках давления у переболевших COVID-19.