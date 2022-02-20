Иммунолог предупредил об опасных скачках давления у переболевших COVID-19

Иммунолог предупредил об опасных скачках давления у переболевших COVID-19
В отличие от головных болей этот симптом встречается гораздо реже. Фото: pixabay

Переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с таким последствием, как скачки артериального давления, предупредил иммунолог Николай Крючков.

Специалист заявил в беседе с Ura.ru, что COVID-19 может вызывать поражения сосудов, сердца и головного мозга. Все это на каждом своем уровне может давать эффекты в виде повышения артериального давления.

По словам иммунолога, в отличие от головных болей этот симптом встречается гораздо реже. Отнести его к признакам постковида можно только при исключении других факторов, в том числе ожирения или диабета.

Крючков добавил, что пациентам, переболевшим ковидом, необходимо исключить другие психоэмоциональные и физические перегрузки, а также предшествующие заболевания. Если хронические заболевания ухудшились, то это тоже можно отнести к постковидному синдрому.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что невролог рассказал, как справиться со слабостью после COVID-19.

артериальное давление постковид скачки давления


 

Новости партнеров
Трусова обвинила своего тренера в том, что она
Трусова обвинила своего тренера в том, что она "всё знала"
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Надели смирительную рубашку: актера Валерия Николаева забрали в психбольницу
Надели смирительную рубашку: актера Валерия Николаева забрали в психбольницу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иммунолог предупредил об опасных скачках давления у переболевших COVID-19
Известного композитора Колкера сначала душили, а потом порезали в лифте на ...
Дмитрий Песков: Россия даже не хочет произносить слово «война»
Труп слесаря с огнестрельным ранением головы обнаружили в Мурино
Петербург вошел в топ-5 худших городов России по уборке снега
Пенсионеров в РФ в марте ожидает новая индексация выплат
Российским пенсионерам рассказали о новой индексации пенсий с 1 марта
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом