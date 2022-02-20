Иммунолог предупредил об опасных скачках давления у переболевших COVID-19

В отличие от головных болей этот симптом встречается гораздо реже. Фото: pixabay

В отличие от головных болей этот симптом встречается гораздо реже. Фото: pixabay

Переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с таким последствием, как скачки артериального давления, предупредил иммунолог Николай Крючков.

Специалист заявил в беседе с Ura.ru, что COVID-19 может вызывать поражения сосудов, сердца и головного мозга. Все это на каждом своем уровне может давать эффекты в виде повышения артериального давления.

По словам иммунолога, в отличие от головных болей этот симптом встречается гораздо реже. Отнести его к признакам постковида можно только при исключении других факторов, в том числе ожирения или диабета.

Крючков добавил, что пациентам, переболевшим ковидом, необходимо исключить другие психоэмоциональные и физические перегрузки, а также предшествующие заболевания. Если хронические заболевания ухудшились, то это тоже можно отнести к постковидному синдрому.

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