Невролог рассказал, как справиться со слабостью после COVID-19

Врач посоветовал постепенно возвращаться к прежним нагрузкам и гулять три раза в день хотя бы по 10 минут. Фото: pixabay

Врач посоветовал постепенно возвращаться к прежним нагрузкам и гулять три раза в день хотя бы по 10 минут. Фото: pixabay

Врач первой категории, невролог, реабилитолог Алексей Руденко объяснил россиянам, почему после перенесенного COVID-19 появляется слабость и как с ней справиться.

По словам Руденко, слабость возникает из-за застоя венозной крови. Он объяснил, что к замедлению движения крови по венам приводит сильная интоксикация организма при коронавирусе. Это создает дефицит питательных веществ в организме, в том числе кислорода.

«Именно проблемы с движением крови после ковида вызывают слабость — мышцы тоже недополучают питания», — цитирует врача ТАСС.

Невролог посоветовал столкнувшимся со слабостью не перебарывать ее, поскольку такое состояние не связано с ленью. Однако Руденко призвал не уходить и в другую крайность — полный покой. По словам специалиста, нужно постепенно возвращаться к прежним нагрузкам и гулять три раза в день хотя бы по 10 минут. Со временем можно добавить легкие кардионагрузки, а после — силовые упражнения.

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