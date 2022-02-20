Не будет инфаркта, деменции и психических расстройств: всего 5 минут в сауне

Не будет инфаркта, деменции и психических расстройств: всего 5 минут в сауне
Посещение сауны может очень благотворно влиять на организм. Фото: Pixabay

Перечислены научные доказательства пользы сауны для здоровья человека.

Об этом сообщает веб-сайт Yahoo News Japan.

О том, что посещение сауны довольно полезно, считают многие. Однако эксперты раскрыли, в чем именно польза пребывания в этом месте.

Такафуми Хориэ из Ассоциации содействия профилактической медицине и президент Японского общества саун, а также доцент Онкологического центра медицинской школы Университета Кэйо Ётака Като поведали, в чем преимущество саун.

Специалисты считают, что плюсы этого места основывается на прохождении трех этапов пребывания в сауне. Отмечается, что в парной человек должен быть порядка 5-10 минут, в течение одной минуты принимать холодную ванну и еще 5-10 минут пробыть на свежем воздухе.

Известно, что жара и холод для здорового человека — это те условия, в которых люди бывают довольно нечасто. Поэтому нахождение в таком состоянии — это стресс для организма, угроза. В итоге включается в работу симпатическая часть вегетативной нервной системы.

Кроме этого, парасимпатическая нервная система «получает удовольствие», когда человек находится на свежем воздухе. Если верить научным специалистам, такой отдых оказывает релаксирующее действие на тело и способствует улучшению функциональности вегетативной системы человеческого организма.

Когда деятели науки проводили исследования, то определили, что систематическая ходьба в сауны понижает риск развития инфаркта миокарда на 50%, риск развития деменции на 60%, а возможность появления психических расстройств на 78%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что потребуется лишь одна минута в день, чтобы снизить давление без лекарств. Об этом поведал японский медик. К слову, повышенное кровяное давление может являться причиной развития серьезных заболеваний или даже привести к летальному исходу. Однако стало известно об одном способе, который может сбить давление. Кроме того, облегчить страдания возможно, не выходя из дома.

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