Мать раскормила 11-летнюю дочь до 100 кг, а теперь не знает, что делать

Мать раскормила 11-летнюю дочь до 100 кг, а теперь не знает, что делать
В свои 11 лет девочка весит 103 килограмма. Фото: unsplash

Женщина понятия не имеет, как исправить ситуацию и помочь своему ребенку.

Состоянием здоровья своей младшей сестренки обеспокоена Екатерина Кудрявцева, девушка, проживающая в подмосковном городе Егорьевск. Она рассказала, что девочка по имени Милана учится в пятом классе. Ей только 11 лет, а весит она при этом, 103 килограмма. Рост подростка составляет 172 сантиметра. Всю вину девушка спихивает на мать девочки Таису Нестерову. Якобы женщина запустила питание ребенка. Об этом сообщается в эфире передачи «За гранью!» на канале НТВ.

По словам старшей сестры Миланы, девочка, не прекращая ест сладости. Она поглощает их в большом количестве. Однако родной маме, по всей видимости, это безразлично. Кудрявцева уверена, что с этим надо что-то делать.

«Никогда не поверю ни одному толстому человеку, который весит за 100 килограммов и считает себя счастливым. Вижу, что сестренке тяжело с таким весом, просто тяжело!» — вопила Екатерина.

Мама девочки с лишним весом поспешила оправдаться. Она рассказала о своих попытках снизить вес дочери, посадив ее на жесткую диету. Однако запреты женщины не увенчались успехом.

Таиса уверяла, что семья пытается правильно питаться. Женщина доказывала, что дочь обожает брокколи и гавайскую смесь. Но Нестерова добавила, что в доме имеется шкафчик с вкусняшками. Милана частый посетитель этого укромного уголка. К слову женщина сама страдает от лишнего веса. По словам Таисы, заветной мечтой дочери является стройное тело: девочка хочет нравиться ровесникам и примерять красивую одежду.

Подросток рассказала, что прекрасно понимает свою проблему и знает о большом количестве лишнего веса. В попытках избавиться от него, пятиклассница пьет по утрам стакан теплой воды. Школьница всегда старается завтракать, но если этого сделать не получается, то ей остается надеется на обед в столовой образовательного учреждения. Макароны, котлеты, компот — вот и все, что может предложить школа.

Также девочка объяснила, чем ужинает. По ее словам после учебы дома она ест курицу, рис, каши.

«Когда мама не видит, беру что-то из вкусненького. Считаю, что много ем. Вот еще бы сбросить мне 50 килограммов, было бы идеально», — поведала школьница.

Милана добавила, что никак не может совладать с волчьим аппетитом.

Широкая огласка дала Милане шанс на счастливое детство. За девочку и ее маму взялась диетолог, которая пообещала скорректировать рацион обеих и добиться плавного похудения без вреда для здоровья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гениальный математик Сидик Афган дал прогноз до 2025 года. Он рассказал, когда «кончится» коронавирус и будет ли война.

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