Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве продавщицы секс-шопа в Петербурге

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве продавщицы секс-шопа в Петербурге
Предполагаемого убийцу продавца секс-шопа задержали. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Мужчина нанес несчастной более десятка ударов ножом.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти выложило видеозапись. На кадрах подозреваемого в убийстве продавца интимного магазина на улице Дыбенко задерживают стражи порядка.

Напомним, что зверское убийство случилось в магазине интимных товаров в пятницу, 18 февраля.

33-летняя продавщица сумела добраться до тревожной кнопки и позвать на помощь. Однако травмы, полученные в результате нападения, оказались не совместимы с жизнью.

Позднее оперативникам удалось установить личность преступника. Им оказался 30-летний петербуржец.

Задержанный рассказал, что когда он вошел в магазин, то увидел некоего мужчину, он испугался и вышел прочь. Ходил туда-сюда, по Дыбенко, ждал пока соседние магазины закроются.

Также задержанный признался, что пригрозил продавщице ножом и потребовал, чтобы она отправилась в подсобку. Девушка попыталась оказать сопротивление. Пострадавшая заявила, что сейчас нажмет тревожную кнопку. Тут, как заявляет сам подозреваемый, он «сорвался».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина вывез знакомого в лес и зарубил его серпом.

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