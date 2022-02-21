Под Гатчиной собака покусала 6-летнюю девочку

Под Гатчиной собака покусала 6-летнюю девочку
Собака покусала 6-летнюю девочку. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти сотрудники полиции разыскивают хозяев собаки, которая напала на маленького ребенка.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел в воскресенье около 16 часов вечера в поселке Вырица.

В полицию сообщили о том, что собака укусила шестилетнюю девочку за ногу. Пострадавшую госпитализировали в больницу, о ее состоянии не сообщается.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают хозяев животного и разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что воспитатель продленки ударила первоклассника по голове в Петербурге. Медики диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей теменной области.

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